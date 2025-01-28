Калініна поступилась Таусон на старті турніру в Лінці

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) зазнала поразки від Клари Тоусон (39) у стартовому матчі турніру WTA 500 в Лінці.

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин та завершився із рахунком 6:3, 6:3.

Протягом поєдинку Калініна виконала всього дві подачі навиліт проти 11 Тоусон та не припускалась подвійних помилок.

Окрім того, українка не змогла реалізувати жодного з п'яти брейк-пойнтів.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Перше коло, 28 січня

Клара Таусон (39, Данія) – Ангеліна Калініна (48, Україна) 6:3, 6:3

Нагадаємо, раніше сестри Кіченок пробились у чвертьфінал турніру в Лінці у парному розряді.