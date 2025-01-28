Калініна поступилась Таусон на старті турніру в Лінці
Ангеліна Калініна
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Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) зазнала поразки від Клари Тоусон (39) у стартовому матчі турніру WTA 500 в Лінці.
Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин та завершився із рахунком 6:3, 6:3.
Протягом поєдинку Калініна виконала всього дві подачі навиліт проти 11 Тоусон та не припускалась подвійних помилок.
Окрім того, українка не змогла реалізувати жодного з п'яти брейк-пойнтів.
Upper Austria Ladies Linz – WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд – $1,064,510
Хард (зал)
Перше коло, 28 січня
Клара Таусон (39, Данія) – Ангеліна Калініна (48, Україна) 6:3, 6:3
Нагадаємо, раніше сестри Кіченок пробились у чвертьфінал турніру в Лінці у парному розряді.