Збірна України втратила тенісистку перед матчем з Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг

19-річна українська тенісистка Анастасія Лопата не зіграє за національну команду у матчі проти Австрії в Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомив капітан збірної Ілля Марченко у коментарі ВТУ.

Лопата напередодні замінила Марту Костюк, яка пропустить турнір через особисті причини. Однак Анастасія за день до початку підготовки до Кубку травмувалась.

"Настя непогано відіграла кілька американських турнірів ITF, останній навіть виграла. Обіграла непоганих суперниць. Я бачив кілька її матчів і можу сказати, що рівень гри має досить високий. Звичайно ми розраховували на неї, я впевнений, що австрійці точно не очікували її появи тут. Але, на жаль, такі обставини, що вона травмувалася і здивувати суперників не вдасться. Буквально за день до початку підготовки Анастасія зламала руку і, на жаль, не гратиме. Однак вона виявила ініціативу і захотіла приєднатися до команди, бути тут, підтримувати, у чомусь допомагати", – розповів Марченко.

Українська команда 16 – 17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США) змагатиметься проти збірної Австрії. Нещодавно стали відомі склади команд.