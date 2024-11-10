Фрітц пояснив, чому повернувся до свого натурального кольору волосся
Тейлор Фрітц
Getty Images
Американський тенісист Тейлор Фрітц нещодавно знову змінив імідж, повернувшись до свого природного темного кольору волосся після короткотривалого експерименту з блондом. 21 жовтня він уперше з’явився на публіці як блондин, але вже 5 листопада повернувся до темного кольору, пробувши блондином близько трьох тижнів.
Фіналіст US Open зізнався в інтерв'ю ATP, що на початку йому подобався новий вигляд:
"Перший тиждень мені дуже подобалося, як я виглядав. Я думав, що це мені личить. Але я не усвідомлював, скільки догляду потребує цей колір. Я не звик доглядати за волоссям, тож не робив цього. Згодом волосся почало жовтіти, а корені відростати, і виглядало це некрасиво".
Коли Фрітц прибув на турнір у Парижі, він вирішив звернутися до салону, щоб оновити колір:
"Я запитав, чи можуть вони прибрати жовтизну, щоб усе виглядало охайно. Вони відповіли, що ні, але запропонували повернути мене до темного кольору. Я погодився, бо той вигляд мене вже не влаштовував".
Наступний тиждень Фрітц проведе на Підсумковому турнірі ATP. Вже сьогодні він зіграє стартовий матч проти Даніїла Медведєва.