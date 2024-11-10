Фрітц пояснив, чому повернувся до свого натурального кольору волосся

Американський тенісист Тейлор Фрітц нещодавно знову змінив імідж, повернувшись до свого природного темного кольору волосся після короткотривалого експерименту з блондом. 21 жовтня він уперше з’явився на публіці як блондин, але вже 5 листопада повернувся до темного кольору, пробувши блондином близько трьох тижнів.

Фіналіст US Open зізнався в інтерв'ю ATP, що на початку йому подобався новий вигляд:

"Перший тиждень мені дуже подобалося, як я виглядав. Я думав, що це мені личить. Але я не усвідомлював, скільки догляду потребує цей колір. Я не звик доглядати за волоссям, тож не робив цього. Згодом волосся почало жовтіти, а корені відростати, і виглядало це некрасиво".

Коли Фрітц прибув на турнір у Парижі, він вирішив звернутися до салону, щоб оновити колір:

"Я запитав, чи можуть вони прибрати жовтизну, щоб усе виглядало охайно. Вони відповіли, що ні, але запропонували повернути мене до темного кольору. Я погодився, бо той вигляд мене вже не влаштовував".

Наступний тиждень Фрітц проведе на Підсумковому турнірі ATP. Вже сьогодні він зіграє стартовий матч проти Даніїла Медведєва.