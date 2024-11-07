Жеребкування ATP Finals: Сіннер та Алькарас потрапили в різні групи

У четвер у Турині відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP. Перша ракетка турніру Яннік Сіннер та чемпіон 2020 року Даніїл Медведєв очолили групу Іліє Настасе, до якої також увійшли п’ятий сіяний Тейлор Фріц та дебютант турніру Алекс де Мінор.

Другу групу, названу на честь Джона Ньюкомба, очолили друга ракетка турніру Александр Звєрєв та цьогорічний чемпіон Ролан Гаррос і Вімблдону Карлос Алькарас. До них приєдналися фіналіст 2022 року Каспер Рууд та п’ятикратний учасник фіналів Андрєй Рубльов.

Сіннер, який торік дістався фіналу перед своїми домашніми вболівальниками на арені Inalpi, спробує цього року здобути титул у статусі першого номера рейтингу ATP.

Склад груп в одиночному розряді:

Група Іліє Настасе: Яннік Сіннер (1), Даніїл Медведєв (4), Тейлор Фріц (5), Алекс де Мінор (7)

Група Джона Ньюкомба: Александр Звєрєв (2), Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (6), Андрій Рубльов (8)

Нагадаємо, що Новак Джокович відмовився від участі на Підсумковому турнірі ATP через травму.

У парному розряді також визначено склади груп. Перші сіяні Марсело Аревало та Мате Павич очолили групу Боба Браяна. Другі сіяні Марсель Гранольєрс та Ораціо Себальос потрапили до групи Майка Браяна.

Склад груп в парному розряді:

Група Боба Браяна: Марсело Аревало і Мате Павич (1), Сімоне Болеллі і Андреа Вавассорі (4), Рохан Бопанна і Меттью Ебден (6), Кевін Кравєц і Тім Пютц (8)

Група Майка Браяна: Марсель Гранольєрс і Ораціо Себальос (2), Веслі Колгоф і Нікола Мектич (3), Макс Пурселл і Джордан Томпсон (5), Харрі Геліоваара і Генрі Паттен (7)

Цьогорічний турнір пропонує рекордний призовий фонд у $15,25 мільйона, а переможець зможе заробити до $4,8 мільйона, якщо виграє всі матчі.

Підсумковий турнір ATP відбудеться з 10 по 17 листопада.