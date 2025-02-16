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Анісімова повторила неймовірне досягнення Серени Вільямс

Володимир Клепач — 16 лютого 2025, 22:33
Анісімова повторила неймовірне досягнення Серени Вільямс
Аманда Анісімова
Jimmie48/WTA

Американська тенісистка Аманда Анісімова стала першою представницею США за 18 років, яка змогла обіграти шість суперниць із топ-40 світового рейтингу в межах одного турніру. Останньою, кому це вдалося, була легендарна Серена Вільямс на Australian Open 2007.

Про це повідомляє OptaAce.

У фіналі WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 Анісімова (41) перемогла Альону Остапенко (37, Латвія) з рахунком 6:4, 6:3, здобувши найбільший титул у своїй кар’єрі.

На шляху до перемоги 22-річна американка подолала таких суперниць:

  • Єкатерина Александрова (26)
  • Марта Костюк (21, Україна)
  • Лейла Фернандес (27, Канада)
  • Паула Бадоса (10, Іспанія)
  • Вікторія Азаренко (№30)
  • Альона Остапенко (37, Латвія)

Цікаво, що Анісімова стала найменш рейтинговою переможницею турніру в Досі за всю його історію (з 2001 року), а також вперше у кар'єрі увійде до першої двадцятки світового рейтингу, випередивши, зокрема, українок Марту Костюк та Еліну Світоліну.

Анісімова Серена Вільямс

Анісімова

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