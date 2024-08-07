Александра Мирослав принесла Польщі перше золото Олімпійських ігор-2024

Представниця Польщі Александра Мирослав перемогла у дисципліні скелелазіння на швидкість серед жінок.

Рекордсменка світу зуміла піднятися на 15-метрову стіну за 6,10 секунди. Для Польщі це перша золота нагорода на Олімпійських іграх у Парижі.

Другою фінішувала китаянка Ден Ліцзюнь з показником 6,18 секунди.

Третє місце також посіла представниця Польщі. Олександра Калуцька показала результат у 6,53 секунди.

1. 🥇 Александра Мірослав (Польща) — 6,10

2. 🥈 Ден Ліцзюнь (Китай) — 6,18

3. 🥉 Александра Калуцька (Польща) — 6,53

На Олімпійських іграх-2021 в Токіо Мірослав фінішувала на четвертій сходинці.

Загалом на Олімпіаді у Парижі збірна Польщі тепер має 6 медалей: 1 золото, 1 срібло і 4 бронзи.