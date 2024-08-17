Алькарас вибачився за поведінку після поразки від Монфіса
Associated Press
Іспанський тенісист Карлос Алькарас вибачився перед фанатами за те, що розтрощив ракетку після сенсаційної поразки від Гаеля Монфіса.
Пост із вибаченнями з’явився в Instagram третьої ракетки світу.
"Я хочу вибачитися за свою поведінку вчора, вона була неприйнятною, і такого не повинно було статися на корті. Я людина, нерви накопичилися, й іноді дуже важко контролювати себе, коли є така напруга. Я буду працювати над тим, щоб це не повторилося. Тепер усі думки про Нью-Йорк!" — написав Алькарас.
Нагадаємо, цього року Карлос виграв два турніри Grand Slam — Ролан Гаррос та Вімблдон. Наступний турнір, у якому 21-річний іспанець візьме участь — останній Grand Slam року — US Open, який проходитиме в Нью-Йорку з 26 серпня до 8 вересня.