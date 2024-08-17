Алькарас вибачився за поведінку після поразки від Монфіса

Іспанський тенісист Карлос Алькарас вибачився перед фанатами за те, що розтрощив ракетку після сенсаційної поразки від Гаеля Монфіса.

Пост із вибаченнями з’явився в Instagram третьої ракетки світу.

"Я хочу вибачитися за свою поведінку вчора, вона була неприйнятною, і такого не повинно було статися на корті. Я людина, нерви накопичилися, й іноді дуже важко контролювати себе, коли є така напруга. Я буду працювати над тим, щоб це не повторилося. Тепер усі думки про Нью-Йорк!" — написав Алькарас.

Нагадаємо, цього року Карлос виграв два турніри Grand Slam — Ролан Гаррос та Вімблдон. Наступний турнір, у якому 21-річний іспанець візьме участь — останній Grand Slam року — US Open, який проходитиме в Нью-Йорку з 26 серпня до 8 вересня.