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Алькарас перевершив вікове досягнення Федерера

Володимир Клепач — 10 лютого 2025, 15:15
Алькарас перевершив вікове досягнення Федерера
Карлос Алькарас
Getty images

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став наймолодшим гравцем в історії, який здобув титули на всіх основних покриттях ATP-туру – ґрунті, траві, відкритому та критому харді. Цікавий факт відзначив французький журналіст Бастьєн Фашан.

Це сталося після перемоги Алькараса на турнірі ATP 500 у Роттердамі, де він у фіналі обіграв австралійця Алекса де Мінора (7:5, 6:4).

Алькарас досяг цього у віці 21 року і 9 місяців, перевершивши показник Роджера Федерера, який зібрав титули на всіх покриттях у 21 рік і 10 місяців.

Вік тенісистів, які вигравали титули на всіх основних покриттях:

  • Карлос Алькарас – 21 рік 9 місяців
  • Роджер Федерер – 21 рік 10 місяців
  • Рафаель Надаль – 22 роки
  • Новак Джокович – 24 роки 1 місяць

Перемога в Роттердамі принесла Алькарасу 17-й титул у кар'єрі. Також він став першим іспанцем, який виграв цей турнір.

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