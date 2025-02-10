Алькарас перевершив вікове досягнення Федерера

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став наймолодшим гравцем в історії, який здобув титули на всіх основних покриттях ATP-туру – ґрунті, траві, відкритому та критому харді. Цікавий факт відзначив французький журналіст Бастьєн Фашан.

Це сталося після перемоги Алькараса на турнірі ATP 500 у Роттердамі, де він у фіналі обіграв австралійця Алекса де Мінора (7:5, 6:4).

Алькарас досяг цього у віці 21 року і 9 місяців, перевершивши показник Роджера Федерера, який зібрав титули на всіх покриттях у 21 рік і 10 місяців.

Вік тенісистів, які вигравали титули на всіх основних покриттях:

Карлос Алькарас – 21 рік 9 місяців

Роджер Федерер – 21 рік 10 місяців

Рафаель Надаль – 22 роки

Новак Джокович – 24 роки 1 місяць

Перемога в Роттердамі принесла Алькарасу 17-й титул у кар'єрі. Також він став першим іспанцем, який виграв цей турнір.