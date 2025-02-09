Алькарас уперше виграв титул у залі

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) здобув перемогу на турнірі ATP 500 у Роттердамі, обігравши у фіналі австралійця Алекса де Мінора (8).

Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:2. Алькарас двічі подав навиліт і припустився однієї подвійної помилки. У суперника був один ейс і 4 подвійних. Карлос реалізував 4 з 8 брейкпойнтів, Алекс – 2 з 5.

ABN AMRO World Tennis Tournament – ATP 500

Роттердам, Нідерланди, хард (зал)

Фінал

9 лютого

Карлос Алькарас (Іспанія, 1) – Алекс де Мінор (Австралія, 3) 6:4, 3:6, 6:2

Цей титул став для Алькараса 17-м у кар'єрі та першим на критому харді. Він також увійшов в історію як перший іспанець, що переміг на цьому турнірі.

На шляху до фіналу Алькарас здолав Ботіка ван де Зандсхулпа (84), Андреа Вавассорі (317), Педро Мартінеса (44) та Губерта Гуркача (21).

В новій редакції світового рейтингу іспанець залишиться третім, а де Мінор підніметься на рекордне для себе шосте місце.