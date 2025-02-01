Попереду битва потужних ударів: Александрова – про майбутній фінал з Ястремською

"Нейтральна" тенісистка Єкатерина Александрова (39) розповіла про свій успішний виступ на турнірі серії WTA 500 у австрійському Лінці, заявивши, що очікує "битви потужних ударів" у фіналі проти українки Даяни Ястремської (72).

Слова Александрової наводять офіційний сайт WTA і портал Великий теніс України:

"Я дуже люблю грати в приміщенні, і я думаю, що цей корт відповідає моєму стилю гри. Мені подобається грати тут, тому я завжди намагаюся залишатися якомога довше, і це працює.

Я дійсно задоволена своєю сьогоднішньою грою і загальним виступом на турнірі. Мені дуже приємно повернутися у фінал і повторити той результат, якого досягла минулого року. У цьому сезоні я сподіваюся показати максимум своїх можливостей. У Лінці залишився останній матч, він, напевно, буде непростим, але я вважаю, що в будь-якому разі турнір уже склався для мене вдало.

Я дивилася кілька геймів сьогоднішнього матчу Ястремської. У неї дійсно сильні удари, і, звісно, мені доведеться непросто, враховуючи, що вона зараз на ходу. У фіналі в будь-якому разі не буває легких суперників. Попереду "битва потужних ударів", подивимося, що вийде. Точно можу сказати, що все вирішиться вже завтра на корті".

Александрова втретє зіграє у фіналі змагань у Лінці. У 2018-му вона програла в матчі за титул італійці Камілі Джорджі (3:6, 1:6), у 2024-му поступилась Олені Остапенко з Латвії (2:6, 3:6).

Ястремська у півфіналі здолала Клару Таусон (6:1, 6:4).

Фінал турніру в Лінці відбудеться у неділю, 2 лютого. Початок о 15:00 за Києвом.