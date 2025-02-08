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Каблучка на руці Вінус Вільямс спровокувала чутки про заручини американки з італійським актором

Володимир Клепач — 8 лютого 2025, 12:58
Каблучка на руці Вінус Вільямс спровокувала чутки про заручини американки з італійським актором
Андреа Преті і Вінус Вільямс
Cobra team / BACKGRID

Американську тенісистку Вінус Вільямс помітили з розкішною каблучкою на пальці під час прогулянки з італійським актором і режисером Андреа Преті в Римі. Це викликало чутки про їхні можливі заручини. Пара зустрічається майже рік – їх вперше бачили разом на відпочинку в Італії влітку 2024-го.

Преті супроводжував Вільямс на тренуванні, де вони жартували та трималися за руки. На її пальці виблискувала каблучка з квадратним діамантом. Після занять тенісистка ніжно поклала голову на плече коханого, а потім вони обіймалися та цілувалися під час прогулянки.

Вінус рідко ділиться подробицями особистого життя, але нещодавно назвала Преті "найкращою компанією" в соцмережах. До цього вона мала стосунки з моделлю Еліо Пісом та бізнесменом Ніколасом Гаммондом.

Вінус Вільямс – семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam в одиночному розряді, чотириразова олімпійська чемпіонка, колишня перша ракетка світу.

Востаннє 44-річна Вільямс виходила на змагання на турнірі у Маямі у березні 2024 року.

Вінус Вільямс заручини

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