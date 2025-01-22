Джокович: Люди постійно намагаються применшити мої досягнення

Після перемоги над Карлосом Алькарасом (3) у чвертьфіналі Australian Open 2025, 10-разовий чемпіон Новак Джокович (7) поскаржився сербським ЗМІ на негативне ставлення до нього з боку суспільства.

Слова Джоковича цитує портал Tennis Majors:

"Багато людей сумнівалися в мені протягом усього мого життя. Люди постійно намагаються применшити мої досягнення, але це частина життя успішного спортсмена. У моєму випадку це відбувається ще частіше через те, звідки я родом, та через багато інших причин. Це мене не пригнічує, навпаки, мотивує доводити собі та іншим, що я можу перемагати на найбільших аренах. Я це знову довів".

У півфіналі Новак зустрінеться з другою ракеткою світу Александром Звєрєвим. Серб упевнений, що попереду на нього чекають ще більші виклики:

"Це ще не кінець турніру. Щоб підняти трофей, мені, ймовірно, доведеться перемогти гравців №3, №2 та №1 у світі. Але саме такі виклики мотивують мене продовжувати грати".

Додамо, що Джокович в першому сеті матчу проти Алькараса отримав травму стегна.