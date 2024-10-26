Українка вперше у кар'єрі вийшла до фіналу турніру ITF

Українка Дар'я Єсипчук (1075) вийшла до фіналу турніру ITF W15 у Монастірі (Туніс) в одиночному розряді. У півфіналі змагань 19-річна українка перемогла представницю Великої Британії Естер Адешину (1102).

Зустріч тривала 1 годину 40 хвилин і завершилась із рахунком 6:4, 6:1. Єсипчук виконала одну подачу навиліт і припустилась однієї подвійної помилки. Також вона реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів, суперниці вдалося використати 1 з 8.

ITF W15

Монастір, Туніс, хард

Призовий фонд – $15,000

1/2 фіналу, 26 жовтня

Дар'я Єсипчук (Україна) – Естер Адешина (Велика Британія) 6:4, 6:1

Відзначимо, що Єсипчук вперше у кар'єрі зіграє у фіналі турніру ITF. У матчі за титул українка змагатиметься проти представниці Франції Лайї Петретич (1076)