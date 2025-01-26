Подрез вперше зіграла у парному фіналі турніру ITF

Українська тенісистка Вероніка Подрез стала фіналісткою парного хардового турніру ITF W35 у Люксембурзі.

У матчі за титул Вероніка та її напарниця Марині Шостак із Франції поступилися першій сіяній парі Анета Кучмова (Чехія) / Анета Лабуткова (Чехія) з рахунком 3:6, 2:6. Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини.

Українсько-французька пара один раз подала навиліт, припустилася восьми подвійних помилок, зробила два брейки і програла п'ять геймів на своїй подачі.

Еш-сюр-Альзетт, ITF W35, хард

Жінки, парний розряд, фінал

Призовий фонд – $30000

25 січня

Анета Кучмова / Анета Лабуткова (Чехія, 1) – Вероніка Подрез (Україна) / Марині Шостак (Франція) – 6:3, 6:2

Зазначимо, що 18-річна Подрез уперше в кар'єрі дійшла до фіналу на турнірі ITF у парі. Раніше вона виграла чотири титули в одиночному розряді. В Еш-сюр-Альзетт Вероніка дійшла до другого кола в одиночній сітці.

За вихід до фіналу в парному турнірі Подрез заробила 448 доларів США призових і 23 очки в парний рейтинг WTA.