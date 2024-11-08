Подрез програла олімпійській чемпіонці на турнірі в Люксембурзі

Українська тенісистка Вероніка Подрез (536) завершила виступи на турнірі ITF W75 у Петанжі, Люксембург. У матчі другого раунду 17-річна українка поступилась Белінді Бенчич (1213).

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 6:3 на користь олімпійської чемпіонки, якій організатори видали вайлд-кард. Під час зустрічі Подрез реалізувала 7 із 20 брейк-поінтів і програла вісім геймів на своїй подачі.

Kyotec Open – ITF W75

Петанж, Люксембург, хард (зал)

Призовий фонд – $60,000

Друге коло, 7 листопада

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Вероніка Подрез (Україна) 3:6, 7:5, 6:3

Швейцарка вже зіграла наступний матч, в якому поступилась "нейтральній" тенісистці Марії Тимофєєвій (143).

Відзначимо, що Бенчич грає другий турнір після більш ніж річної паузи. Белінда народила доньку 23 квітня 2024 року. Дівчинку назвали Беллою. Батько дитини – тренер швейцарки з фізпідготовки Мартін Хромкович.

Подрез стартувала у кваліфікації, а в першому колі основи перемогла представницю Швейцарії Сімону Вальтерт (173).