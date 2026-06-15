Росіяни зруйнували перший критий басейн Дніпра

Внаслідок ракетної Атаки Росії був зруйнований басейн Індустріального коледжу в Дніпрі.

Про це повідомив плавець-паралімпієць Євген Богодайко на своїй сторінці у Фейсбуці.

У ніч з 14 на 15 червня Росія нанесла масований ракетний удар по Україні, однією із головних його цілей стало саме місто Дніпро. Одна з ракет зруйнувала будівлю басейну.

Басейн Індустріального коледжу був першим критим басейном, збудованим у Дніпрі. Останніми роками використання об'єкту було обмеженим через його стан.

"Сьогодні російська ракета зруйнувала басейн Індустріального коледжу в Дніпрі — перший басейн, побудований у місті. Для когось це просто будівля. Для нас, спортсменів, тренерів і тисяч дітей, це місце, де народжувалися мрії, формувався характер і починався великий спортивний шлях. Саме в таких басейнах виростають майбутні чемпіони. Саме тут діти вчаться не лише плавати, а й долати труднощі, вірити у власні сили та представляти Україну на міжнародній арені", – написав Богодайко.

Нагадаємо, в травні внаслідок ракетного удару по Києву загинув хокеїст Юрій Орлов.