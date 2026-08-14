Шарафутдінова не кваліфікувалася до півфіналу Євро-2026 на дистанції 100 метрів на спині

У п'ятницю, 14 серпня, відбулася кваліфікація з плавання на спині серед жінок на 100 метрах у межах чемпіонату Європи-2026 у Парижі.

Ніка Шарафутдінова була єдиною представницею від України у цьому виді програми. Українка у своєму третьому запливі показала лише восьмий час (1:01.68), але цього не вистачило для виходу далі – 21-ша позиція.

Напередодні українські плавці Степан Бабенко та Володимир Лісовець пройшли до півфіналу 50-метрівки брасом. Вадим Науменко та Максим Овчінніков не змогли кваліфікуватися до наступного раунду змагань.

Нагадаємо, що в України залишається в активі 6 нагород: 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові.