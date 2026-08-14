Лісовець і Бабенко відібралися у фінал в запливі на 50 метрів брасом на ЧЄ-2026

Українці Володимир Лісовець і Степан Бабенко пройшли до фіналу в запливі на 50 метрів брасом на чемпіонаті Європи-2026.

Бабенко у своєму запливі показав 3-й час – 26.91 сек (7-й загальний), водночас Лісовець у своїй групі фінішував також 3-м, але з результатом 26.84 (5-й загальний).

Зазначимо, що Володимир також побив національний рекорд у цьому виді, який належав саме Степану.

Фінал відбудеться в суботу, 15 серпня, старт – о 19:42 за київським часом.

Напередодні українець Ігор Трояновський провалив кваліфікацію Євро-2026 на 200-метрівці батерфляєм.