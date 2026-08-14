Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Плавання

Трояновський провалив кваліфікацію Євро-2026 на 200-метрівці батерфляєм

Софія Кулай — 14 серпня 2026, 11:38
Трояновський провалив кваліфікацію Євро-2026 на 200-метрівці батерфляєм
Ігор Трояновський
instagram.com/troya_igor

Відбулася кваліфікація із плавання на 200 метрах батерфляєм серед чоловіків на Євро-2026 з водних видів спорту у Парижі.

Ігор Трояновський у своєму запливі фінішував на передостанньому 9-му місці (2:01.67). Переможцем став італієць Альберто Радзетті (1:54.64).

Український плавець не вийшов до півфіналу на цій дистанції – лише 30-та підсумкова позиція серед 36-ти учасників.

Перед цим Степан Бабенко та Володимир Лісовець пройшли до півфіналу 50-метрівки брасом. А от Ніка Шарафутдінова не кваліфікувалася далі на дистанції 100 метрів на спині.

Нагадаємо, що в України залишається в активі 6 нагород: 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові.

Плавання Ігор Трояновський

Ігор Трояновський

Українець Трояновський пробився до півфіналу Євро-2026 на дистанції 100 метрів батерфляєм
Трояновський з рекордом України не вийшов у фінал ЧЄ-2026
Українець не вийшов на старт кваліфікації на Олімпійських іграх
Українські плавці не вийшли до півфіналу Олімпійських ігор
Українці здобули дві медалі на юніорському Чемпіонаті Світу з плавання в Казані

Останні новини