Бабенко та Лісовець пробилися до півфіналу Євро-2026 на 50-метрівці брасом

Закінчилася кваліфікація на 50-метрівці плавання брасом серед чоловіків на чемпіонаті Європи-2026.

Україна у цьому виді програми була представлена у наступному складі: Вадим Науменко, Максим Овчінніков, Степан Бабенко, Володимир Лісовець.

Найкращий результат серед українців продемонстрував Бабенко, який фінішував 10-м (27,08 секунди) у загальному рейтингу за підсумками семи запливів. Лісовець став 15-м (27,23) та разом із партнером по збірній кваліфікувався до півфіналу.

Овчінніков (28,41) та Науменко (29,38) не пройшли до наступного раунду – 54-та та 65-та позиції відповідно.

Півфінальні запливи стартують 14 серпня о 19:59 (за київським часом).

Нагадаємо, що 13 серпня Яна Клікоцька у півфіналі запливу на 200 метрів брасом на Євро-2026 фінішувала 12-ю та не відібралася до фіналу.

У скарбничці України залишається 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.