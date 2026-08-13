Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Плавання

14-річна Клікоцька не зуміла відібратися до фіналу із запливу на 200 метрів брасом на чемпіонаті Європи-2026

Микола Літвінов — 13 серпня 2026, 20:39
14-річна Клікоцька не зуміла відібратися до фіналу із запливу на 200 метрів брасом на чемпіонаті Європи-2026
Яна Клікоцька
instagram.com/yana.klikotska_

14-річна українка Яна Клікоцька у півфіналі запливу на 200 метрів брасом на чемпіонаті Європи-2026 посіла 12 місце та не відібралася до фіналу.

Уродженка Рівного зуміла перетнути шостою у своєму запливі фінішну точку з результатом 2:28.32 хвилини. Через цей результат Клікоцька опинилася поза першою вісімкою в сумарному відборі, яка потрапляє до фіналу змагань у цій дисципліні.

Перше місце здобула "нейтральна" росіянка Євгенія Чікунова. Вона подолала 200-метрову дистанцію за 2:20.71 хвилини.

Другою в списку стала представниця Британії Ангарад Еванс, у якої вже є одна здобута золота медаль на цій континентальній першості. Трійку лідерок закрила нідерландська плавчиня та бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року – Тес Схаутен.

Результати півфіналу на 200 м брасом, сумарний відбір (жінки).

  1. Євгенія Чікунова ("Нейтральний" статус) – 2:20.71
  2. Ангарад Еванс (Велика Британія) – 2:20.96
  3. Тес Схаутен (Нідерланди) – 2:23.26
  4. Мона Макшаррі (Ірландія) – 2:23.53
  5. Анна Елендт (Німеччина) – 2:23.60
  6. Котрина Тетеревкова (Литва) – 2:24.08
  7. Еллі Маккартні (Ірландія) – 2:24.15
  8. Аліна Змушка ("Нейтральний" статус) – 2:24.44
    ...
    12. Яна Клікоцька (Україна) – 2:28.32

Зауважимо, що для 14-річної українки цей чемпіонат Європи є дебютним у її кар'єрі.

Додамо, що фінал у цій дисципліні відбудеться 14 серпня о 19:43 за київським часом.

Раніше Клікоцька разом з Іриною Мілютіною не змогла пройти кваліфікацію у плаванні на дистанції 100 метрів брасом.

Плавання Чемпіонат Європи

Плавання

Дискваліфікація Мілютіної: Клікоцька вийшла до півфіналу 200-метрівки брасом на Євро-2026
Українські плавці провалили кваліфікацію до півфіналу Євро-2026 на 200-метрівці вільним стилем
Трояновський не зумів пробитися у фінал Євро-2026 на дистанції 100 метрів батерфляєм
19-річна італійка Кертіс встановила світовий рекорд на дистанції 50 м на спині під час ЧЄ-2026
Овчінніков став другим запасним для участі у півфіналі Євро-2026 на 200-метрівці брасом

Останні новини