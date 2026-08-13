14-річна Клікоцька не зуміла відібратися до фіналу із запливу на 200 метрів брасом на чемпіонаті Європи-2026

14-річна українка Яна Клікоцька у півфіналі запливу на 200 метрів брасом на чемпіонаті Європи-2026 посіла 12 місце та не відібралася до фіналу.

Уродженка Рівного зуміла перетнути шостою у своєму запливі фінішну точку з результатом 2:28.32 хвилини. Через цей результат Клікоцька опинилася поза першою вісімкою в сумарному відборі, яка потрапляє до фіналу змагань у цій дисципліні.

Перше місце здобула "нейтральна" росіянка Євгенія Чікунова. Вона подолала 200-метрову дистанцію за 2:20.71 хвилини.

Другою в списку стала представниця Британії Ангарад Еванс, у якої вже є одна здобута золота медаль на цій континентальній першості. Трійку лідерок закрила нідерландська плавчиня та бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року – Тес Схаутен.

Результати півфіналу на 200 м брасом, сумарний відбір (жінки).

Євгенія Чікунова ("Нейтральний" статус) – 2:20.71 Ангарад Еванс (Велика Британія) – 2:20.96 Тес Схаутен (Нідерланди) – 2:23.26 Мона Макшаррі (Ірландія) – 2:23.53 Анна Елендт (Німеччина) – 2:23.60 Котрина Тетеревкова (Литва) – 2:24.08 Еллі Маккартні (Ірландія) – 2:24.15 Аліна Змушка ("Нейтральний" статус) – 2:24.44

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12. Яна Клікоцька (Україна) – 2:28.32

Зауважимо, що для 14-річної українки цей чемпіонат Європи є дебютним у її кар'єрі.

Додамо, що фінал у цій дисципліні відбудеться 14 серпня о 19:43 за київським часом.

Раніше Клікоцька разом з Іриною Мілютіною не змогла пройти кваліфікацію у плаванні на дистанції 100 метрів брасом.