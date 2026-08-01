Український дует посів 7 місце на чемпіонаті Європи-2026 з артистичного плавання

Український дует Марії та Уляни Гринішиних посів сьоме місце у довільній програмі на чемпіонаті Європи-2026 з артистичного плавання.

Судді оцінили виступ наших атлеток у 259.0834 бала. Зокрема серед загального оцінювання арбітри поставили дуету за технічне виконання 142.9334 бала.

За загальне враження від виступу, оцінку котрого складає хореографія, музика, виконання та переходи, Марія та Уляна Гринішині отримали 116.1500 бала.

Перше місце з результатом 316.3315 бала здобув грецький дует Ейріні Маріна, Анна Марія та Васілікі Пагона Александрі (резервна учасниця), а друге місце посіли іспанські плавальниці Лілу Лліус Валетт та Іріс Тіо Кассас – 315.6442 бала.

Трійку лідерів закрили "нейтральні" спортсменки: Майа Дорошко, Александра Шмідт та Єлізавета Мінаєва (резервна учасниця).

Результати змагань з артистичного плавання (довільна програма, дуети).

Ейріні Маріна Александрі, Анна Марія Александрі (Греція) – 316.3315 бала Лілу Лліус Валетт, Іріс Тіо Кассас (Іспанія) – 315.6442 бала Майа Дорошко, Александра Шмідт ("Нейтральні" спортсменки) – 310.4407 бала

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7. Марія Гринішина, Уляна Гринішина (Україна) – 259.0834 бала

Нагадаємо, що в березні цього року український дует Марії та Уляни Гринішиних посів 15-те місце із загальним результатом 225.3075 бала на другому етапі Кубку світу з артистичного плавання.