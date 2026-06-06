Пішов з життя легендарний екскапітан та генеральний менеджер Баффало

У віці 79 років пішов з життя колишній вінгер та капітан Баффало Сейбрс Джеррі Міхан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються. Після себе Міхан залишив дружину, трьох дітей та чотирьох онуків.

Міхан протягом ігрової кар'єри провів 10 років в Національній хокейній лізі, виступаючи за такі команди, як Торонто, Філадельфія, Баффало, Ванкувер, Атланта та Вашингтон. Загалом за час виступів на льоду Джеррі набрав 423 очки (180 забитих шайб, 243 результативні передачі).

Найвизначнішими вважаються його виступи за Сейбрс. Він доєднався до команди на самому початку її створення у 1970-му році та є автором першої результативної передачі в історії клубу. У 1971 році канадського вінгера обрали капітаном команди.

За час його перебування на цій посаді Баффало вперше дійшов у своїй історії до плейоф, це сталося у сезоні-72/73. У цій же кампанії Міхан закинув 31 шайбу, що є його особистим рекордом.

Після закінчення спортивної кар'єри отримав юридичну освіту та став помічником генерального менеджера Баффало Сейбрс, а вже у 1986 сам посів цю посаду. За час його керування клуб здійснив низку визначних трейдів – Дейла Гаверчука, Пета Лафонтена, Домініка Гашека та радянського хокеїста Олександра Могильного.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя колишній рівненський спідвеїст та тренер Ігор Звєрєв у віці 62 років.