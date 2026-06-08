Помер відомий український спортивний коментатор

У понеділок, 8 червня, пішов з життя журналіст і коментатор Олександр Тингаєв.

Про це повідомляє Champion Radio.

46-річний журналіст помер від тяжких травм, яких зазнав через нещасний випадок під час відпочинку декілька днів тому. Олександр отримав сильне ураження електричним струмом, випадково торкнувшись вудкою високовольтної лінії електропередач. Медики опікового центру до останнього боролися за його життя, однак врятувати коментатора не вдалося.

Останнім місцем роботи Тингаєва було "Champion Radio", де він працював від дня заснування. Він коментував футбольні, баскетбольні та хокейні матчі, а також був ведучим низки спортивних проєктів.

Олександр Тингаєв розпочав кар’єру у 1998 році на полтавському радіо "Ваша хвиля", де працював ведучим, автором програм і спортивним оглядачем. Після роботи на телеканалі "Місто" у Полтаві перейшов на "Інтер" як спортивний журналіст. Широку популярність здобув під час трансляцій Євро-2008.

Надалі Тингаєв працював футбольним коментатором на телеканалах "Інтер+", "Перший національний", "Україна", "Футбол", ICTV та "1+1". З 2024 року був ведучим Champion Radio.

Нагадаємо, що напередодні сталась ще одна непоправна втрата в українському спорті. Помер відомий рівненський спідвеїст Ігор Звєрєв.