У ДТП загинув 22-річний вінгер молодіжної збірної Косово

У віці 22 років внаслідок дорожньо-траспортної пригоди загинув гравець молодіжної збірної Косово та албанського клубу АФ Ельбасані Фатйон Буньяку.

Про це повідомляє Федерація футболу Косово.

Аварія сталася на трасі поблизу невеликого міста Вучитирн.

"Фатйона завжди пам'ятатимуть як відданого молодого чоловіка з великими мріями та особливою любов'ю до футболу. У ці важкі хвилини ми з вами і молимося, щоб ви знайшли сили витримати цей великий біль", — висловив слова співчуття президент косовського футбольного органу Агім Адемі.

Зазначається, що батько покійного подарував президенту футболку, у якій його син виступав за національну команду.

Фатйон Буньяку провів у збірних Косово різних вікових груп 7 матчів: три гри за команду U-19 та чотири поєдинки кваліфікації Євро U-21 за молодіжну збірну.

У сезоні 25/26 косовський вінгер відіграв на клубному рівні 32 матчі, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя колишній рівненський спідвеїст та тренер Ігор Звєрєв у віці 62 років.