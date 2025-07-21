Яхно та Примачок зупинились за крок від медалі на ЄЮОФ-2025

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 українські плавці зупинили за крок від медалей.

Макар Яхно у фіналі 400 метрів вільним стилем показав четвертий час – 4:02.60 хв. Зазначимо, що у кваліфікації він став третім з результатом 4:06.03 хв.

Ірина Примачок на 400 м комплексним стилем стала п'ятою з результатом 4:57.51 хв. У кваліфікації вона показала другий результат – 4:58.62 хв.

Нагадаємо, напередодні Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар.

Раніше повідомлялося, що Михайло Романчук став Європейським молодим олімпійським послом на ЄЮОФ-2025.