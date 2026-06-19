Триразовий олімпійський чемпіон звернувся до уряду Великої Британії після 17 смертей на воді

Триразовий олімпійський чемпіон із плавання Том Дін хоче, щоб британський уряд вжив термінових заходів щодо навчання з безпеки на воді після нещодавніх утоплень та з огляду на прихід літа.

Про це повідомляє Swimmingworldmagazine.com.

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних з водою, під час спеки у Великій Британії наприкінці травня.

Багато жертв були віком від 12 до 17 років і потонули в озерах, водосховищах, річках та морі, причому Королівське товариство рятування життя Великої Британії (RLSS) пояснює, що значну частину жертв становлять ті, хто отримав шок від холодної води.

Титулований спортсмен давно виступає за безпеку на воді та заснував школи плавання імені Тома Діна у шести містах та містечках по всій Англії.

Нещодавно Діна оголосили посланцем серед знаменитостей для RLSS, а його школа плавання в Мейденхеді провела освітній захід з безпеки на воді для 500 школярів з нагоди Національного тижня запобігання утопленню.

Це сталося через день після того, як Дін звернувся до Міжпартійної парламентської групи (APPG) з питань освіти та безпеки води, де дворазовий чемпіон світу закликав владу вжити негайних заходів для пріоритетного забезпечення безпеки води.

Нагадаємо, нещодавно футбольний клуб Буковина відповів на звинувачення щодо інциденту з басейном, який засипали землею.