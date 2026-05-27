Україна отримала 38 квот на юнацьку Олімпіаду-2026 у Дакарі

Національний олімпійський комітет України отримав 38 квот на IV Юнацькі Олімпійські ігри, які цієї осені прийматиме столиця Сенегалу – Дакар.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Українські атлети будуть представлені у 14 з 25 видів спорту, що входять до програми Ігор. Наразі кількісний склад нашої команди налічує 38 спортсменів: 11 юнаків та 27 дівчат.

Наші атлети змагатимуться у таких видах спорту: легкій атлетиці (4 представники), брейкінгу (1), плаванні (2), велоспорті (шосе) (2), бадмінтоні (1), спортивній гімнастиці (2), боксі (2), фехтуванні (1), дзюдо (1), ушу (1), пляжній боротьбі (5), прибережному веслуванні (2), футзалі (10) та баскетболі 3х3 (4).

Зазначимо, що це не остаточна заявка України. Організатори Ігор можуть перерозподілити квоти у разі відмов інших Національних олімпійських комітетів (НОК). У такому випадку ці ліцензії може отримати Україна.

Остаточний склад збірної України на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року буде затверджено ближче до початку змагань.

У Юнацьких Олімпійських іграх беруть участь спортсмени віком від 14 до 18 років. Попередні змагання відбулися у 2018 році у Буенос-Айресі. Українські спортсмени на Іграх-2018 здобули 23 нагороди: 7 золотих та по 8 срібних і бронзових.

