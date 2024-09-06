5 українських плавців поборються за медалі Паралімпіади в чотирьох дисциплінах

Сьогодні, 6 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі відбудуться 4 фінали з плавання за участі українських плавців.

Розклад фінальних запливів українців на 6 вересня

18:52 Ярослав Семененко у 50-метрівці батерфляєм (клас S5)

19:05 Ігор Німченко у 100-метрівці на спині (S10)

20:33 Денис Остапченко та Сергій Паламарчук у 50-метрівці вільним стилем (S3)

21:10 Данило Чуфаров у 100-метрівці батерфляєм (S11)

За всіма головними подіями 9 дня Паралімпійських ігор-2024 у Парижі зручно стежити в текстовому онлайні Чемпіона.