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5 українських плавців поборються за медалі Паралімпіади в чотирьох дисциплінах

Ігор Чернявський — 6 вересня, 14:50
5 українських плавців поборються за медалі Паралімпіади в чотирьох дисциплінах
Getty Images

Сьогодні, 6 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі відбудуться 4 фінали з плавання за участі українських плавців.

Розклад фінальних запливів українців на 6 вересня

  • 18:52 Ярослав Семененко у 50-метрівці батерфляєм (клас S5)
  • 19:05 Ігор Німченко у 100-метрівці на спині (S10)
  • 20:33 Денис Остапченко та Сергій Паламарчук у 50-метрівці вільним стилем (S3)
  • 21:10 Данило Чуфаров у 100-метрівці батерфляєм (S11)

За всіма головними подіями 9 дня Паралімпійських ігор-2024 у Парижі зручно стежити в текстовому онлайні Чемпіона.

Плавання Паралімпіада-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

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Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 6 вересня

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