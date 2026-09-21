Триразовий олімпійський чемпіон з плавання помер у віці 79 років

На 80-му році життя перестало битися серце триразового олімпійського чемпіона з плавання Майка Бертона.

Про це повідомляє ESPN.

Його син у соцмережах оголосив, що перший в історії американець, котрий здобув дві поспіль золоті медалі з вільного плавання на 1500 метрів на Олімпіадах, пішов із життя після тривалої боротьби із хворобою Альцгеймера та деменцією.

Майк Бертон народився в липні 1947 року. Через травми, яких він зазнав внаслідок пережитої аварії в 12-річному віці, хлопчик покинув контактні види спорту на кшталт футболу та бейсболу, а почав займатися плаванням.

Бертон здобув перші золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко. Він тріумфував у запливі на 400 метрів вільним стилем, випередивши канадця Ральфа Гаттона.

А в запливі на 1500 метрів Бертон обігнав на дистанції свого земляка Джона Кінселлу. Часовий відрив між першим та другим місцем тоді склав 18 секунд, чого досі не вдалося перевершити жодному спортсмену.

На Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені Бертон здобув свою третю та останню золоту медаль. Він знову став чемпіоном у запливі на 1500 метрів.

Варто зазначити, що в атлета напередодні змагань діагностували дефіцит вітамінів, і йому ледве вдалося потрапити до складу збірної США.

Наступного дня після його перемоги сталася одна із найбільших трагедій в історії Олімпіад – Теракт на мюнхенській Олімпіаді.

5 вересня 1972 року палестинські терористи скоїли напад на ізраїльських спортсменів в олімпійському селищі. Внаслідок цього теракту загинули 11 членів ізраїльської олімпійської збірної та німецький поліцейський.

Бертона було введено до Міжнародної зали слави плавання у 1977 році.

Нагадаємо, що напередодні в олімпійського чемпіона Ромена Лагарда помер син у віці 1 року.