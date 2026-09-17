Помер підсанкційний олімпійський чемпіон, який підтримував війну Росії проти України

Титулований російський і радянський біатлоніст і лижник-гонщик Сергій Чепіков пішов із життя у віці 59 років.

Про це повідомив на своєму Телеграм-каналі голова пресслужби Союзу біатлоністів Росії Сергій Авер'янов.

Чепіков – дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу із біатлону. При чому, і на Олімпіадах, і на чемпіонатах світу по одному золоту завоював у складі СРСР і Росії. Двічі (в 1990 і 1991 роках) ставав володарем Кубку світу з біатлону.

В 1995 році Чепіков перейшов у лижні гонки, проте не досягнув там настільки ж гучних успіхів і через 3 роки повернувся в біатлон.

Після завершення спортивної кар'єри Чепіков подався у політику, став депутатом Держдуми. В 2022 році потрапив під санкції Євросоюзу, США, Канади та ряду країн Європи у зв'язку з підтримкою війни Росії проти України.

Раніше Лауру Дальмаєр включили в Зал слави німецького спорту.