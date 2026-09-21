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У віці 30 років внаслідок падіння загинула норвезька гірська бігунка

Микола Літвінов — 21 вересня 2026, 13:58
У віці 30 років внаслідок падіння загинула норвезька гірська бігунка
Іда Амелі Робсам
the.adventure.bakery/instagram

На 31-му році життя внаслідок падіння на гірському маршруті Ромсдальсеггена загинула норвезька гірська бігунка Іда Амелі Робсам.

Про це повідомляє NRK.

Спершу до місцевої поліції надійшов виклик про падіння людини з туристичної групи. Потім стало відомо, що нею виявилася Амелі Робсам.

На її порятунок було залучено гелікоптер, проте життя 30-річної спортсменки не вдалося врятувати. Як зазначається, вона впала з висоти у кілька десятків метрів.

Зауважимо, що Амелі Робсам минулого року посіла четверте місце на чемпіонаті світу з гірського та трейлового бігу. Завдяки цьому вона доєдналась до напівпрофесійної команди "Asics Trail" у цьому році.

Окрім того, влітку цього року вона посіла друге місце у гірському-трейловому марафоні Marathon du Mont-Blanc.

Нагадаємо, що напередодні в олімпійського чемпіона Ромена Лагарда помер син у віці 1 року. 

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