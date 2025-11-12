Триразовий олімпійський чемпіон засоромився кликати маму на весілля з донькою Гордона Рамзі

Триразовий олімпійський чемпіон із плавання Адам Піті посоромився кликати рідну маму на весілля з Холлі Рамзі, донькою відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі.

Про це пише Dailymail.co.uk. Деталі додає Mirror.co.uk.

Весілля заплановане на грудень. 30-річний Адам зробив парубочу вечірку, куди запросив Гордона Рамзі. Холлі зробила свій дівич-вечір, але не запросила свою майбутню свекруху. Серед запрошених були зірки шоу-бізнесу, зокрема, Вікторія Бекхем.

Британські ЗМІ повідомляють, що Керолайн, мама спортсмена, дуже засмучена тим, що син вважає її "недостатньо хорошою", щоб відповідати рівню Рамзі в соціальному плані.

Джерела, наближені до родини Піті, розповіли Daily Mail:

"Адам так сильно змінився з тих пір, як він з Холлі. Вона зі світу знаменитостей, а його батьки – ні, а його его та почуття власної важливості щойно стали ще більшими. Він уже не той милий хлопець по сусідству, яким ми всі його пам’ятаємо. Адам змінився. Він був жахливим зі своєю мамою і тепер намагається виключити її зі свого життя. Вона дуже хвилюється через усе це і не може повірити, що це відбувається. Ми вважаємо, що Холлі спровокувала все це, а також її батьки – вплив багатих і знаменитих".

Майбутній чемпіон завжди був дуже близький зі своєю матір'ю, яка вставала о 4-й ранку, щоб возити його на змагання з плавання по всій Великій Британії

Але коли він почав зустрічатися, а потім заручився з медіазіркою Холлі, а також зустрів її батька, відомого шеф-повара Гордона Рамзі, та їхнє коло шоу-бізнесу, включаючи родину Бекхемів, кажуть, що він змінився.

Холлі Рамзі та Вікторія Бекхем Instagram

У понеділок стало відомо, що 59-річна Керолайн, яка страждає на фіброміалгію (хронічна м'язово-скелетна біль), була спустошена після того, як минулими вихідними її не включили до списку гостей на гламурний дівич-вечір Холлі у Сохо Фармхаусі, популярному серед знаменитостей.

Вона залишилася вдома в Аттоксетері, графство Стаффордшир, доглядаючи за п'ятирічним сином Адама, Джорджем, поки Холлі публікувала в Instagram фотографії зі свого передвесільного святкування.

Луїза, сестра Керолайн, у соцмережах розкритикувала інфлюєнсерку Холлі, звинувативши її в тому, що вона "зарозуміла" через презирливе ставлення до її майбутньої свекрухи, яка "відкрила для неї свій дім і серце".

Після цього Піті зв'язався з Луїзою та заявив, що тепер не запросить матір на весілля, а також заборонить бачитися з онуками.

Адам познайомився з Холлі у жовтні 2021 року, коли брав участь у шоу "Surcly Come Dancing", де серед інших учасників була її 24-річна сестра Тіллі.

Майже через рік, у серпні 2022 року, він розлучився зі своєю партнеркою Ейріанедд Манро, матір'ю його сина Джорджа, з якою прожив три роки.

Піті на Іграх-2016 став чемпіоном на дистанції 100 м брасом, а на наступній Олімпіаді додав золоті медалі в дисциплінах 100 м брасом і змішана естафета 4х100. Також протягом кар'єри Адам вісім разів ставав чемпіоном світу.