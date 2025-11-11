13-річна китаянка перевершила рекорд олімпійської чемпіонки Лондона-2012

Китаянка Юй Цзіді в 13-річному віці встановила новий рекорд Азії на 200 метрів у комплексоному плаванні на Національних іграх Китаю.

Про це пише Swimmingworldmagazine.com.

Цзіді була сіяна під першим номером, що робило її фавориткою. Вона підтвердила свій статус, здобувши перемогу з часом 2:07.41.

Її результат перевершив колишній континентальний рекорд у цій дисципліні – 2:07.57, який Е Шивень показала на шляху до золота в плаванні на 200 метрів комплексом на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Шивень на Іграх-2012 також здобула золоту медаль і на дистанції 400 м комплексним плаванням.

Нагадаємо, Юй у віці 12 років виборола бронзову медаль чемпіонату світу 2025 року з плавання, що проходив у липні в Сінгапурі. Вона стала бронзовою призеркою в естафеті 4х200 метрів вільним стилем. Юй Цзіді не брала участі у фіналі, проте брала участь у запливах на попередніх стадіях.