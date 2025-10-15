Українська правда
Чемпіон Плавання

Бронзовий призер Олімпійських ігор зробив операцію, щоб прибрати косоокість

Руслан Травкін — 15 жовтня 2025, 22:01
Матті Маттссон
facebook.com/mattssonmatti

Відомий фінський плавець Матті Маттссон наважився на операцію на очах. Він усунув дефект – у нього була косоокість.

Про це пише iltalehti.fi.

"Косоокість, яка довгий час була проблемою в моєму житті, тепер виправлена", – написав він в Instagram.

Операцію провели в Гельсінкі, і Маттссон приїхав не сам. Його підтримувала родина. Зокрема, маленький син Пірі.

"Пірі також поїхав до Гельсінкі, бо після операції він мав бути відповідальною особою 24 години, – пожартував Маттссон про свого маленького сина.
facebook.com/mattssonmatti

Найкраще досягнення Маттсона – бронзова медаль на Олімпійських іграх у Токіо на дистанції 200 м брасом. Крім того, у колекції трофеїв Матті є бронзова медаль чемпіонату світу та срібна медаль чемпіонату Європи у цій дисципліні.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Рісако Кінджо завершила кар'єру.

