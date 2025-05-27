Пережив краніотомію: колишній чемпіон світу з боксу завершить кар'єру в 25-річному віці

Колишній чемпіон світу у мінімальній вазі (до 47,6 кг) японець Гіндзіро Шігеока (11-2, 9 КО) змушений завершити кар'єру після операції на мозку.

Про це повідомляє Kyodonews.net.

Минулої суботи, 24 травня, Гіндзіро програв у реванші філіппінцю Педро Тадурану (18-4-1, 13 КО) рішенням суддів за підсумками 12 раундів.

Після бою японець почав втрачати свідомість на рингу після оголошення результату. Його винесли на ношах і доставили до лікарні.

Згідно з правилами Японської боксерської ради (JBC), спортсмен, який переніс операцію на мозку, не може мати професійну ліцензію, а це означає, що Шігеока повинен завершити кар'єру.

За словами генерального секретаря JBC Цуйоші Ясукочі, Шігеока перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом лікарів.

У боксера діагностували гостру субдуральну гематому, і він переніс краніотомію (нейрохірургічна операція, що полягає у розтині черепної коробки (трепанації черепа) для доступу до тканини мозку – прим.).

Нагадаємо, зірковий японець Наоя Іноуе вважає, що він має очолювати рейтинг P4P.