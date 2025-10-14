Дворазова олімпійська чемпіонка завершила кар'єру в 30-річному віці

Дворазова олімпійська чемпіонка з боротьби Рісако Кінджо заявила, що завершує кар'єру. У листопаді їй виповниться 31 рік.

Про це повідомляє Kyodonews.net.

Змагаючись під своїм дівочим прізвищем Кавай, вона виграла олімпійський титул чемпіонки у жіночій ваговій категорії до 63 кілограмів на Іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року та золото у ваговій категорії до 57 кг у Токіо 2021 року.

" Я відчула всю радість, яку приносить життя спортсменки", – написала вона в соцмережах.

Після народження своєї першої дитини у 2022 році Кінджо не змогла кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Спортсменка виграла неолімпійську вагову категорію до 59 кг на чемпіонаті світу в жовтні минулого року, ставши першою японською борчинею, яка здобула титул чемпіонки світу як мати.

