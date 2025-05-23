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Захисник Голден Стейт переніс операцію на руці

Володимир Максименко — 23 травня 2025, 07:25
Захисник Голден Стейт переніс операцію на руці
Мозес Муді
НБА

Атакувальний захисник Голден Стейт Мозес Муді успішно переніс операцію на великому пальці правої руки.

Про це повідомляє ESPN.

Напередодні у гравця було діагностовано розрив колатеральної зв'язки, через що він потребував хірургічного втручання. Очікується, що Муді повністю відновиться до початку тренувального табору Ворріорз.

У сезоні-2024/25 захисник зіграв 74 матчі, в яких в середньому набирав 9.8 очок та виконував 2.6 підбирань за 22.3 хвилини на полі. Зазначимо, що така результативність є рекордною в кар'єрі для Муді.

Напередодні НБА оголосила MVP сезону-2024/25.

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