Канело потрібна операція після поразки від Кроуфорда

Ексчемпіон світу другої середньої ваги з боксу Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39, КО) не зможе повернутися в ринг у лютому 2026 року, як планував раніше.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Йому потрібна операція на ліктьовому суглобі після поразки від Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), яка сталася 14 вересня. Наразі невідомо, коли іменитий боксер проведе наступний бій.

Зауважимо, що завдяки тій перемозі Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Нагадаємо, 35-річному Альваресу залишилося провести два поєдинки за його угодою з Riyadh Season, яка була розрахована на чотири бої. Він не планує завершувати кар'єру, попри поразку від Кроуфорда.