Бухов та Шеремет виграли свої запливи та кваліфікувалися у фінал ЧЄ-2027 на дистанції 50 метрів вільним стилем

У суботу, 15 серпня, на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту відбувся півфінал у запливі на 50 метрів вільним стилем, де Україну представили одразу двоє спортсменів – Владислав Бухов та Микита Шеремет.

Бухов виграв свій заплив, показавши результат 21.51, також 1-й час з результатом 21.38 у своєму запливі показав Шеремет, повторивши національний рекорд, який належить саме Бухову.

У підсумку обидва вийшли у фінал, який відбудеться у неділю, 16 серпня.

Напередодні відбувся фінал у запливі на 50 метрів брасом серед чоловіків, де Україну представили Володимир Лісовець та Степан Бабенко.