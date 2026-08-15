Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Плавання

Бухов та Шеремет виграли свої запливи та кваліфікувалися у фінал ЧЄ-2027 на дистанції 50 метрів вільним стилем

Олексій Мурзак — 15 серпня 2026, 20:04
Бухов та Шеремет виграли свої запливи та кваліфікувалися у фінал ЧЄ-2027 на дистанції 50 метрів вільним стилем
Микита Шеремет
Getty Images

У суботу, 15 серпня, на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту відбувся півфінал у запливі на 50 метрів вільним стилем, де Україну представили одразу двоє спортсменів – Владислав Бухов та Микита Шеремет.

Бухов виграв свій заплив, показавши результат 21.51, також 1-й час з результатом 21.38 у своєму запливі показав Шеремет, повторивши національний рекорд, який належить саме Бухову.

У підсумку обидва вийшли у фінал, який відбудеться у неділю, 16 серпня.

Напередодні відбувся фінал у запливі на 50 метрів брасом серед чоловіків, де Україну представили Володимир Лісовець та Степан Бабенко.

Плавання Владислав Бухов Микита Шеремет

Плавання

Бабенко зупинився за крок до медалі на дистанції 50 метрів брасом в межах ЧЄ-2026
Шеремет і Бухов відібралися до півфіналу змагань на 50 метрів вільним стилем на ЧЄ-2026
Лісовець і Бабенко відібралися у фінал в запливі на 50 метрів брасом на ЧЄ-2026
Трояновський провалив кваліфікацію Євро-2026 на 200-метрівці батерфляєм
Шарафутдінова не кваліфікувалася до півфіналу Євро-2026 на дистанції 100 метрів на спині

Останні новини