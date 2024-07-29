Дуже важко зранку пливти свої найкращі результати: Шарафутдінова пояснила непотрапляння у півфінал Олімпіади

Українська плавчиня Ніка Шарафутдінова зізналася, що зранку їй важче показати кращий результат, ніж увечері.

Про це вона розповіла в коментарі "Суспільному" після свого виступу у кваліфікації на дистанції 100 метрів на спині.

"Дуже важко емоційно. Не думала, що перед стартом у мене будуть такі хвилювання. Я завжди дуже спокійна. А тут усе серйозно, велика напруга. Але для ранкової частини, зважаючи на інші мої змагання, це гарний результат. Звісно, хотілося б краще, але я вважаю, що це непогано. Мені дуже важко зранку пливти свої найкращі результати. Найліпше в мене завжди виходить у півфіналі. Але ми працюватимемо над тим, щоб зранку я могла плисти з кращим результатом, тому що так мені важко буде по життю далі", — сказала Ніка.

Зазначимо, що для 19-річної Шарафутдінової це був дебютний виступ на Олімпійських іграх.

Сьогодні, 29 липня, у своїй дисципліні також виступив Михайло Романчук. Прапороносець не зміг вийти у фінал на 800 метрів вільним стилем, після чого заявив, що він у повному розпачі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.