Шарафутдінова візьме участь на Олімпійських іграх-2024

Українська плавчиня Ніка Шарафутдінова здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у французькому Парижі.

Про це повідомляє НОК.

Зазначається, що Міжнародний олімпійський комітет надав додаткову квоту з огляду на дотримання гендерної рівності. 19-річна плавчиня змагатиметься на дистанції 100 метрів на спині. Для неї це будуть дебютні ОІ в кар'єрі.

Загалом Україна отримала 9 ліцензій на Олімпіаду-2024. У змаганнях візьмуть участь 5 спортсменів.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі Україна вже виборола понад 100 ліцензій на Ігри.