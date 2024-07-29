Романчук — про виліт з дистанції 800 метрів: Я у повному розпачі

Український плавець Михайло Романчук знаходиться у розпачі після вильоту у попередньому запливі на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Не знаю, що сказати. У повному розпачі. Це не те, для чого готувався, для чого увесь рік пропрацював. Більше нічого сказати не можу. Слів просто немає. Було дві дистанції, вже одна залишилася. Треба зробити висновки, чому воно так і підходити з "холодною" головою до 1500 м", — сказав Романчук.

Зазначимо, що Романчук є олімпійським рекордсменом на цій дистанції. У відбірковому запливі Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021) Михайло продемонстрував результат 7:41,28.

Для Михайла Олімпійські ігри не завершуються. 3 серпня український плавець побореться на ще одній своїй коронній дисципліні — 1500 м вільним стилем. На цій дистанції він завоював срібло в Токіо.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.