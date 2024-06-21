Двоє українців плавців вийшли до фіналу чемпіонату Європи з водних видів спорту

Українські плавці Володимир Лісовець та Ніка Шарафтудінова вийшли до фіналу чемпіонату Європи з водних видів спорту, який триває в Сербії.

Лісовець показав результат 27,25 на дистанції 50 метрів брасом. Шарафтудінова показала час 1:01,20 у 100-метрівці на спині. Обидва українських спортсмени кваліфікувалися до вирішальної частини змагань з п'ятої позиції у своєму запливі.

Обидва фінали відбудуться в суботу, 22 червня.

Зазначимо, що до вирішальної стадії змагань не зміг вийти Георгій Лукашев, який виступав у запливі на 200 метрів батерфляєм.

Континентальна першість з водних видів спорту в Белграді буде тривати до 23 червня.