Українка виборола золото на чемпіонаті світу з фрідайвінгу

Українка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу у грецькому Каламаті.

Про це повідомляє freedivingranking.

Українка у дисципліні вільне занурення по тросу здобула перемогу з результатом 95 м.

Напередодні українка зупинилась ха крок до нагороди у зануренні в моноласті. Садурська у даній дисципліні посіла четверту сходинку, встановивши при цьому рекорд України – 103 м.

Нагадаємо, Україна завоювала 16 нагород зі світовим рекордом на етапі КС з підводного спорту в Корал-Спрінгс, команда України здобула 29 медалей і встановила світовий рекорд на другому етапі Кубку світу в Італії.