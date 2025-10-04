Чергова спроба врятувати своїх: Дворкович винесе питання повернення росіян у шахи на грудневу Генасамблею
Аркадій Дворкович
FIDE
Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.
Про це він повідомив одному з російських видань.
"Ми намагаємося зберегти мир і єдність у шаховій родині, щоб не було розколу, але питання буде ретельно розглянуте у грудні. Наступного року на нас очікує шахова Олімпіада.
Звісно, ми слідкуємо за ситуацією в МОК та ПМК, де нещодавно ухвалили рішення відновити Паралампійський комітет Росії. Це питання буде порушено у грудні", – розповів Дворкович.
Російських шахістів почали відсторонювати від змагань під егідою ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, Міжнародна федерація шахів виключила російські збірні з шахових змагань та ввела заборону на використання російського прапора, гімну та офіційних представників на всіх міжнародних змаганнях.
Згодом федерація допустила жіночу команду Росії до участі у чемпіонаті світу під нейтральним статусом.
Напередодні ФІДЕ видала вайлд-кард двом росіянам для участі у Кубку світу.