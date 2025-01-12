Багаторазовий олімпійський чемпіон втратив усі свої медалі через пожежу в Лос-Анджелесі

П'ятиразовий переможець Олімпійських ігор у плаванні Гері Голл-молодший заявив, що через катастрофічну пожежу в Лос-Анджелесі він втратив усі свої десять олімпійських медалей.

Слова 50-річного американця наводить Sports Illustrated.

"Я думав, що маю більше часу. Я побачив вогонь, що розгорявся на пагорбі, і зрозумів, що треба забиратися звідти. Я відкрив заднє сидіння позашляховика, поклав туди картину, ще один предмет. Медалі були в шафі в моїй спальні, за 20 метрів від мене, і у мене не було часу, щоб піти і забрати їх. Було нелегко залишити це позаду. Я працював все життя, щоб досягти цього, і спогади залишилися, але сувеніри зникли", – сказав Голл.

За свою кар'єру Голл виграв п'ять золотих олімпійських медалей (дві в Атланті-1996, дві в Сіднеї-2000 та одну в Афінах-2004).

На його рахунку також три "срібла" (два в Атланті-1996 та одне в Сіднеї-2000) та дві "бронзи" (по одній в Сіднеї-2000 та Афінах-2004).

Нагадаємо, що пожежа в Лос-Анджелесі принесла нещастя в сім'ях тренерів Голден Стейт та Лейкерс.

Стів Керр втратив дім, у якому він жив у дитинстві та в якому продовжувала мешкати його мама. Джей Джей Редік та його родина також залишилися без свого дому.