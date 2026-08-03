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Без сну та зупинок: поляк Кубковський став першою людиною в історії, яка зуміла переплисти Балтійське море

Микола Літвінов — 3 серпня 2026, 11:29
Без сну та зупинок: поляк Кубковський став першою людиною в історії, яка зуміла переплисти Балтійське море
Бартломей Кубковський
Скриншот з трансляції Eurosport

Поляк Бартломей Кубковський став першою людиною у світі, якій вдалося переплисти Балтійське море зі Швеції до Польщі, не виходячи з води.

Про це повідомляє TVP World. Деталі додає TVP Wilno.

Як зазначається, плавець за весь цей маршрут подолав 160-кілометрову дистанцію за близько 55 годин.

За регламентом, він за весь час не міг торкатися суден, підніматися на борт та спати, хоч і окремі човни наглядали за діями спортсмена, забезпечуючи його їжею, медичним наглядом та періодичною допомогою в орієнтації.

Щоб цей результат зарахували, людині потрібно дібратися до фінальної точки на березі, та, ставши на нього, триматися на ногах без чужої підтримки.

Відео з берега.

Зауважимо, що це була п'ята спроба Кубковського переплисти Балтійське море. Перший раз, коли він спробував досягнути цього результату, стався у 2022 році. Найближчим до досягнення своєї мети він був торік, тоді він майже досягнув своєї мети, але на 159 кілометрі втратив свідомість.

Свою перемогу Бартломей Кубковський присвятив Фонду боротьби з раком.

Нагадаємо, що нещодавно австралійський веслувальник Чарлі Верко, який врятував жінку від нападу білої акули, виграв чемпіонат світу з падлбордингу та встановив новий рекорд.

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