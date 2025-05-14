Помер бронзовий призер Олімпійських ігор із п'ятиборства

Чемпіон світу та бронзовий призер Олімпійських ігор з п'ятиборства Светіслав Шашич помер у віці 77 років після тривалої важкої хвороби.

Про це повідомляє 24.hu.

Він двічі ставав чемпіоном Угорщини, а найбільші успіхи показав у середині 1970-х.

У 1975 році Светіслав став чемпіоном світу, а через рік здобув бронзову нагороду на Іграх у Монреалі.

У 1980 році не зумів потрапити на Олімпійські ігри, тому вирішив завершити кар'єру в 32-річному віці.

Нагадаємо, пішла з життя Ліза Браун-Міллер, американська хокеїстка, яка у складі збірної США стала чемпіонкою Олімпійських ігор 1998.