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Чемпіон Олімпійські ігри

Помер бронзовий призер Олімпійських ігор із п'ятиборства

Руслан Травкін — 14 травня 2025, 12:12
Помер бронзовий призер Олімпійських ігор із п'ятиборства

Чемпіон світу та бронзовий призер Олімпійських ігор з п'ятиборства Светіслав Шашич помер у віці 77 років після тривалої важкої хвороби.

Про це повідомляє 24.hu.

Він двічі ставав чемпіоном Угорщини, а найбільші успіхи показав у середині 1970-х.

У 1975 році Светіслав став чемпіоном світу, а через рік здобув бронзову нагороду на Іграх у Монреалі.

У 1980 році не зумів потрапити на Олімпійські ігри, тому вирішив завершити кар'єру в 32-річному віці.

Нагадаємо, пішла з життя Ліза Браун-Міллер, американська хокеїстка, яка у складі збірної США стала чемпіонкою Олімпійських ігор 1998.

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