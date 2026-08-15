Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Плавання

Науменко не пробився у фінал ЧЄ-2026 на дистанції 200 метрів комплексним стилем

Олексій Мурзак — 15 серпня 2026, 21:19
Науменко не пробився у фінал ЧЄ-2026 на дистанції 200 метрів комплексним стилем
Вадим Науменко
Getty Images

Український плавець Вадим Науменко не зміг кваліфікуватися до фіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

23-річний атлет фінішував 7-м у своїй групі із результатом в 1:59.85, чого виявилося недостатньо для продовження змагань.

Зауважимо, що Науменко на юніорському рівні став віцечемпіоном Європи у 2021 році.

Напередодні українці Владислав Бухов та Микита Шеремет виграли свої запливи та кваліфікувалися у фінал ЧЄ-2026 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Плавання Вадим Науменко

Вадим Науменко

Науменко кваліфікувався до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на ЧЄ-2026
Українські плавці провалили кваліфікацію до півфіналу Євро-2026 на 200-метрівці вільним стилем
Українські плавці виграли вісім медалей міжнародного турніру в Брно

Останні новини