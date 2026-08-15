Науменко не пробився у фінал ЧЄ-2026 на дистанції 200 метрів комплексним стилем

Український плавець Вадим Науменко не зміг кваліфікуватися до фіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

23-річний атлет фінішував 7-м у своїй групі із результатом в 1:59.85, чого виявилося недостатньо для продовження змагань.

Зауважимо, що Науменко на юніорському рівні став віцечемпіоном Європи у 2021 році.

Напередодні українці Владислав Бухов та Микита Шеремет виграли свої запливи та кваліфікувалися у фінал ЧЄ-2026 на дистанції 50 метрів вільним стилем.